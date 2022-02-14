Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.02.2022 (14:30)

В ходе «Союзной решимости-2022» морские пехотинцы ВВО отработали блокирование и уничтожение групп незаконных вооруженных формирований

Фото Видео

На полигоне Обуз-Лесновский в ходе совместного российско-белорусского учения «Союзная решимость-2022» подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) отработали обнаружение, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях городской застройки. Для обеспечения мероприятия боевой подготовки на полигоне были оборудованы объекты, имитирующие городские здания и сооружения.

Кроме того, военнослужащие отработали выявление потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств, скрытное перемещение в составе групп.

Напоследок морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы. При маскировке огневых позиций особое внимание уделялось умелому использованию подручных средств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Морская авиация и противолодочные корабли Черноморского флота провели учение по поиску подлодки условного противника
Спецназ ЮВО на Кубани совершил марш на полигон по плану тактико-специального учения
Мотострелки ЮВО применили современный боевой опыт в ходе двусторонних учений в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае
В ЮВО на двусторонних РТУ применена тактика «вертикального охвата» условного противника

Метки:
Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false