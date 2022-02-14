14.02.2022 (14:30)
В ходе «Союзной решимости-2022» морские пехотинцы ВВО отработали блокирование и уничтожение групп незаконных вооруженных формирований
На полигоне Обуз-Лесновский в ходе совместного российско-белорусского учения «Союзная решимость-2022» подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) отработали обнаружение, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях городской застройки. Для обеспечения мероприятия боевой подготовки на полигоне были оборудованы объекты, имитирующие городские здания и сооружения.
Кроме того, военнослужащие отработали выявление потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств, скрытное перемещение в составе групп.
Напоследок морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы. При маскировке огневых позиций особое внимание уделялось умелому использованию подручных средств.
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