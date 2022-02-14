14.02.2022 (14:15)

Морская авиация и противолодочные корабли Черноморского флота провели учение по поиску подлодки условного противника

Летчики отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели совместное учение по поиску и слежению за подводной лодкой (ПЛ) условного противника.

К учению привлекались самолёты-амфибии Бе-12 и вертолёты Ка-27ПЛ. Их экипажи во взаимодействии с малыми противолодочными кораблями осуществляли совместный поиск подводной лодки при помощи радиогидроакустических буёв и других гидроакустических средств.

Основными задачами, отрабатываемыми в рамках учений летчиками морской авиации и кораблями Черноморского флота, стали совместные действия по поиску, непрерывному слежению и условному уничтожению подводной лодки на дальних и ближних дистанциях, а также организация непрерывного обмена данными о маневрировании подводной цели.

Для создания реальной тактической обстановки в роли условного противника выступила одна из подводных лодок Черноморского флота.

Учение по поиску, сопровождению и уничтожению подводной лодки проводилось в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

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