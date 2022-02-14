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14.02.2022 (14:00)

Экипаж спасательного судна «Коммуна» ЧФ выполнил учебные задачи по оказанию помощи подводным лодкам

В Черном море экипаж спасательного судна Черноморского флота (ЧФ) «Коммуна» принял участие в специальном учении по оказанию помощи аварийной подводной лодке. Моряки отработали выгрузку глубоководного спасательного аппарата АС-28 на воду, его отход от судна-носителя и переход в назначенную точку погружения.

Команда подводного аппарата АС-28 выполнила задачи по погружению на различные глубины, покладке на грунт и всплытию, а также по поддержанию устойчивой связи с кораблем-носителем аппарата. Кроме того, экипаж АС-28 провел подход, стыковку и расстыковку с макетом комингс-площадки подводной лодки, закрепленной на грунте на глубине порядка 40 м.

Обеспечение спуска под воду аппарата АС-28 в районе проведения учения осуществляли специализированные водолазные суда и суда обеспечения ЧФ.

Учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке проводилось в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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