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14.02.2022 (13:45)

В Ленобласти с расчетами ЗРС С-400 «Триумф» ЗВО состоится тренировка по отражению воздушного нападения

В Ленинградской области с личным составом зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) состоится тренировка по отражению воздушного нападения. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» выполнят электронные пуски ракет.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие также отработают смену места дислокации, поиск и захват целей на сопровождение, их опознавание.

Программа тренировочного массированного авиационного удара включает в себя аэродинамические и баллистические электронные цели, которые применяются в ходе тактических учений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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