Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.02.2022 (13:15)

В войсках ЗВО начался масштабный полевой выход инженерно-саперных подразделений

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения на полигонах Западного военного округа (ЗВО) начался масштабный полевой выход инженерных частей и подразделений.

«На учебные полевые занятия, которые продлятся до середины марта, привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих и 400 единиц военной и специальной техники», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В течение месяца с военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях боевой обстановки. Также специалисты отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

«На завершающем этапе полевого выхода с подразделениями будут проведены тактические учения на местности, в ходе которых военным инженерам предстоит обеспечить преодоление войсками рвов, оврагов с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3», – добавил генерал-полковник Александр Журавлев.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Инженеры ЦВО на учении в Башкирии отработали разминирование и штурм здания
В учебном центре инженерных войск под Волгоградом стартовали практические занятия с курсантами
В 2022 году межвидовые региональные учебные центры инженерных войск подготовят более 4 тыс. младших специалистов
Военные инженеры ЗВО помогли восстановить дорожное сообщение населенных пунктов в Воронежской области

Метки:
Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false