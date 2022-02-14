14.02.2022 (13:15)

В войсках ЗВО начался масштабный полевой выход инженерно-саперных подразделений

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения на полигонах Западного военного округа (ЗВО) начался масштабный полевой выход инженерных частей и подразделений.

«На учебные полевые занятия, которые продлятся до середины марта, привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих и 400 единиц военной и специальной техники», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В течение месяца с военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях боевой обстановки. Также специалисты отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

«На завершающем этапе полевого выхода с подразделениями будут проведены тактические учения на местности, в ходе которых военным инженерам предстоит обеспечить преодоление войсками рвов, оврагов с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3», – добавил генерал-полковник Александр Журавлев.

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