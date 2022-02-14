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14.02.2022 (13:30)

В Приднестровье российские военнослужащие отработали огневую поддержку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие с отделением огневой поддержки и группой маневра. На войсковом стрельбище объединения военнослужащие выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели.

По замыслу мероприятия боевой подготовки группе маневра необходимо было под прикрытием отделения огневой поддержки занять указанный рубеж. Особое внимание при взаимодействии между подразделениями уделялось выбору оптимальной позиции, с которой удобней прикрывать огнем группу маневра.

Для максимального приближения обстановки к боевой было использовано около 2000 имитационных средств. Занятие с отделением огневой поддержки и группой маневра проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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