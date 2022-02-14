14.02.2022 (13:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся второй этап конкурса среди специалистов связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели второй этап конкурса среди специалистов связи объединения. В рамках очередного этапа соревнований военные связисты выполняли нормативы по тактико-специальной подготовке.

Экипажи командно-штабных машин (КШМ) в составе четырех человек выдвинулись к местам развертывания, обозначенным на местности. По прибытии военнослужащие развернули КШМ на все антенны, проложили две линии дистанционного управления по 50 метров и установили телефонные аппараты на судейский стол. В завершение состязания связисты осуществили переключение КШМ на дистанционное управление с телефонных аппаратов.

Конкурс со специалистами подразделений связи проводится в несколько этапов, после чего будут выявлены лучшие специалисты ОГРВ ПРРМ.

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