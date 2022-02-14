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14.02.2022 (12:30)

В отдаленном районе Забайкалья военные строители для нужд региона восстановят гражданский аэропорт

В Забайкальском крае специалисты Военно-строительной компании Минобороны России восстановят один из самых отдаленных гражданских аэропортов страны.

К данному моменту завершены изыскательные работы, проведена геодезическая разведка. В настоящее время осуществляется подготовка к переброске на площадку строительства спецтехники и жилых модулей.

Ввиду труднодоступности объекта военными строителями разработана специальная логистическая схема для завоза техники и строительных материалов. Самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы, грунтовые катки и бульдозеры будут доставлены автомобильным транспортом до станции Тында Байкало-Амурской магистрали, далее на железнодорожных платформах – до места назначения в село Чара Забайкальского края.

Малая воздушная гавань находится в тайге Каларского района Забайкалья в 1,8 тыс. км от Читы. Из-за географических особенностей местности наземное сообщение с основной частью Забайкальского края затруднено.

Восстановленный аэропорт будет использован для регулярного пассажирского и грузового авиасообщения как в Забайкалье, так и за пределами края.

Масштабная реконструкция аэропорта проводится в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное строительство
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