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14.02.2022 (12:45)

На оснащение отдельной бригады МТО ЗВО в Московской области поступила партия новых автоцистерн

В дислоцированное в Московской области соединение материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) поступила партия автоцистерн АЦПТ-10-53501 на базе автомобилей КамАЗ-53501. Поступившая техника предназначена для укомплектования нового подразделения подвоза воды в составе бригады МТО округа. Личный состав подразделений уже приступил к выполнению нормативов по применению и вождению автоцистерн.

АЦПТ-10-53501 оснащена системой подогрева емкости и насосного отсека, а также укомплектована двумя разгрузочными рукавами, которые в транспортном положении находятся в пеналах по бокам автомобиля. Слив и наполнение цистерны производится через трубопровод, изготовленный из нержавеющей трубы. Привод насосной установки осуществляется от гидросистемы автомобиля.

Пульт управления расположен в закрытом отсеке обслуживания цистерны и оснащен звуковой и световой системой оповещения предельного наполнения (от датчика верхнего уровня); освещением рабочего отсека.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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