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14.02.2022 (12:15)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО завершили ревакцинацию от COVID-19 для участия в военном параде Победы

Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили ревакцинацию для участия в военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парадные расчеты механизированной колонны до марта текущего года проведут подготовительные занятия на базе военного полигона бригады, осуществят техническую подготовку вооружения и военной техники комплекса «Бук-М3», обмундирования.

Военнослужащие, задействованные в парадных расчетах, в приоритетной форме прошли ревакцинацию от COVID-19 после углубленного медицинского обследования.

В первую очередь ревакцинацию добровольно прошли военнослужащие, приступившие к подготовке для участия в парадах Победы в Москве и Воронеже, военные медики, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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