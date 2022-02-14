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14.02.2022 (12:00)

В Рязанской области артиллеристы ЗВО отработали тактику «кочующих» минометов

В Рязанской области военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали тактический прием «кочующих» минометов. Расчетам минометных орудий «Нона-СВК» предстояло нанести внезапный удар по бронетехнике и живой силе условного противника.

Особенность тактики «кочующих» минометов заключается в возможности расчетов максимально быстро менять позиции. После выстрела самоходные минометы перекатываются на запасные огневые позиции, откуда производят очередной залп. Этот прием снижает вероятность вскрытия противником местоположения батареи.

В мероприятии боевой подготовки приняло участие около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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