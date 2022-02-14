14.02.2022 (11:45)
В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии ЗВО отработали встречный бой
В Ленинградской области экипажи танков Т-72Б3 общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали встречный бой.
В ходе учения военнослужащие на боевых машинах преодолели дистанцию свыше 5 км по лесостепной местности. Затем они в движении выполнили стрельбу по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие. Кроме того, танкисты отработали фланговую стрельбу сходу по появляющейся цели.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии Западного военного округа.
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