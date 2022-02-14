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14.02.2022 (11:30)

На Камчатке состоялась военно-тактическая игра «Сталинградская битва»

На Камчатке на базе Подводных сил Тихоокеанского флота состоялась военно-тактическая игра «Сталинградская битва», объединившая военнослужащих Войск и сил на Северо-востоке, юнармейские отряды и страйкбольные команды Камчатского края.

Военнослужащие ПС ТОФ в качестве старших наставников юнармейцев участвовали в игре, показывая, как действовать в различных условиях обстановки личным примером, по принципу «делай как я».

Будущих защитников Отечества военнослужащие обучили построению в боевой порядок для выдвижения в район выполнения задач, при наступлении взвода, для атаки и занятии переднего края обороны условного противника.

Юнармейские отряды из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района использовали ранее полученные знания и навыки, которые позволили добиться успеха в тактическом сражении. Все участники поняли, какое значение имеет четкая организация действий, применяемые тактические приёмы, радиосвязь, дисциплина и физическая подготовка.

При подготовке и проведении игры была применена программа допризывной подготовки, разработанная на основе положений Боевого Устава Сухопутных войск.

В мероприятии приняли участие около 30 военнослужащих, а также 150 участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и страйкбольных команд.

В перерывах между играми юнармейцы могли попить горячий чай в специально развёрнутых пунктах обогрева.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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