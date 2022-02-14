14.02.2022 (11:15)

Спецназ ЮВО на Кубани совершил марш на полигон по плану тактико-специального учения

Военнослужащие подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, совершили марш на штатной технике на общевойсковой полигон по плану тактико-специального учения.

В ходе марша по пересеченной местности военнослужащие отработали задачи противодиверсионных действий при движении в составе нескольких автомобильных колонн в режиме полного радиомолчания в условиях радиоподавления средств условного противника.

Командиры групп спецназа на бронеавтомобилях «Тигр» организовали ведение разведки на пути следования колонн военной техники, преодолели зараженные участки местности, отработав нормативы по радиационной химической и биологической защите.

В рамках учения военнослужащим предстоит отработать разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению базы условного противника, выполнить передачу координат целей на пункт управления авиации для нанесения ударов авиационными средствами поражения. Также подразделение специального назначения выполнит задачи по ведению штурмовых действий по уничтожению диверсионных разведывательных групп условного противника, ликвидации их базы и освобождения заложников.

Особое внимание будет уделено умению действовать в тылу условного противника, вести наблюдение, маскироваться и поддерживать связь с командованием в условиях интенсивного боестолкновения.

Всего в тактико-специальном учении принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано более 60 единиц специальной военной техники.

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