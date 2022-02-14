14.02.2022 (11:00)

Сборная команда общевойскового объединения ЮВО начала подготовку к конкурсу «Воин мира» на полигоне Прудбой под Волгоградом

Сборная команда общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующегося в Ростовской и Волгоградской областях, прибыла для подготовки к окружному этапу конкурса «Воин мира» Армейских международных игр на общевойсковой полигон Прудбой под Волгоградом.

Военнослужащим предстоит пройти пять этапов конкурса: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер (Сударыня)» и «Эрудит». Конкурсанты продемонстрируют высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, преодолеют полосу препятствий, проявят навыки точной стрельбы, а также свои знания и творческие таланты.

В системе подготовки проходят тренировки военно-спортивного, военно-профессионального этапов конкурсной программы, где военнослужащие тренируют практические навыки в огневой подготовке и в выполнении физических упражнений на силу, выносливость, быстроту и ловкость.

Для подготовки к творческому конкурсу «Кавалер (Сударыня)» привлечены артисты Волгоградского гарнизонного Дома офицеров, которые обучают военнослужащих эстрадному пению и танцам.

В ближайшее время сборная команда объединения примет участие в окружном этапе конкурса, по итогам которого, победитель первенства представит Южный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Воин мира-2022».

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