14.02.2022 (10:45)

Подразделения РХБ защиты ЮВО обеспечили маскировку батальонных тактических групп на марше под Волгоградом

Аэрозольную маскировку механизированных колонн батальонных тактических групп на марше обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе двусторонних ротных тактических учений в Волгоградской области.

Специалисты отработали постановку площадных и линейных дымовых завес на машинах ТДА-3. Применив термодымовую аппаратуру, военнослужащие поставили завесу протяженностью около 5 км и высотой до 200 м.

Более 10 дымовых машин ТДА-3 смогли обеспечить маскировку мотострелковых подразделений при осуществлении марша механизированной колонны для смены позиций. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального контакта условного противника, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.

Контроль качества обеспечения аэрозольного прикрытия осуществлялся при помощи беспилотного летательного аппарата «Элерон», непрерывно передававшего видеоинформацию на командный пункт.

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