Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.02.2022 (10:45)

Подразделения РХБ защиты ЮВО обеспечили маскировку батальонных тактических групп на марше под Волгоградом

Аэрозольную маскировку механизированных колонн батальонных тактических групп на марше обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе двусторонних ротных тактических учений в Волгоградской области.

Специалисты отработали постановку площадных и линейных дымовых завес на машинах ТДА-3. Применив термодымовую аппаратуру, военнослужащие поставили завесу протяженностью около 5 км и высотой до 200 м.

Более 10 дымовых машин ТДА-3 смогли обеспечить маскировку мотострелковых подразделений при осуществлении марша механизированной колонны для смены позиций. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального контакта условного противника, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.

Контроль качества обеспечения аэрозольного прикрытия осуществлялся при помощи беспилотного летательного аппарата «Элерон», непрерывно передававшего видеоинформацию на командный пункт.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ходе плановой боевой подготовки войск ЮВО инспекторы 115 ВАИ за месяц обеспечили безопасность при движении 70 воинских колонн
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота проходит месячник сплочения воинских коллективов
Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Буйнакске проводят мероприятия по противодействию COVID-19
Подразделения РХБ защиты ЮВО впервые обеспечили аэрозольную маскировку мотострелковых рот на ротных тактических учениях

Метки:
Южный военный округ , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false