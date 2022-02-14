14.02.2022 (10:45)
Подразделения РХБ защиты ЮВО обеспечили маскировку батальонных тактических групп на марше под Волгоградом
Аэрозольную маскировку механизированных колонн батальонных тактических групп на марше обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе двусторонних ротных тактических учений в Волгоградской области.
Специалисты отработали постановку площадных и линейных дымовых завес на машинах ТДА-3. Применив термодымовую аппаратуру, военнослужащие поставили завесу протяженностью около 5 км и высотой до 200 м.
Более 10 дымовых машин ТДА-3 смогли обеспечить маскировку мотострелковых подразделений при осуществлении марша механизированной колонны для смены позиций. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального контакта условного противника, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.
Контроль качества обеспечения аэрозольного прикрытия осуществлялся при помощи беспилотного летательного аппарата «Элерон», непрерывно передававшего видеоинформацию на командный пункт.