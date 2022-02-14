14.02.2022 (10:30)

Мотострелки ЮВО применили современный боевой опыт в ходе двусторонних учений в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае

Подразделения мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, применили опыт современных вооруженных конфликтов в ходе двусторонних тактических учений.

Всего к учениям было привлечено около 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 120 единиц военной техники.

Командиры усиленных рот применили нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных контуров во взаимодействии с экипажами армейской и штурмовой авиации.

Экипажи вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и штурмовиков Су-25СМ3 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили учебно-боевые задачи в едином замысле командиров тактических групп мотострелкового соединения на горном полигоне Кобу-Баши и Николо-Александровский. Координацию действий боевых летчиков обеспечили передовые авиационные наводчики.

В рамках учений на общевойсковых полигонах был отработан полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Ежедневно в интересах командиров ротных тактических групп для выполнения учебно-боевых задач было задействовано более 10 вертолетов и самолетов ЮВО. Двусторонние учения завершатся 12 февраля с.г.

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