14.02.2022 (10:15)

Военнослужащие ЮВО в Армении готовятся к отборочному этапу конкурса «Страж порядка»

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят подготовку к отборочному этапу конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр 2022 года.

Подготовительные мероприятия с военнослужащими ЮВО проводятся на высокогорном полигоне Камхуд.

Подготовка проводится с целью повышения результатов по нормативам, включенным в этапы соревнования. Будущие участники отборочных соревнований выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного оружия и метания гранаты, использование средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, оказанию первой медицинской помощи и переноске раненого.

Пристальное внимание инструкторов обращено на физическую подготовку военнослужащих – тренировки преодоления полосы препятствий, приемов рукопашного боя и легкоатлетической эстафеты для поддержания общей физической готовности будущих конкурсантов.

Особенностями подготовительного, а затем и отборочного этапа на военной базе ЮВО являются высокогорные условия, добавляющие нагрузку при тренировках военнослужащих.

По итогам занятий будут сформированы команды, которые на отборочном этапе будут бороться за право представить военную базу ЮВО на окружном этапе соревнований.

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