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14.02.2022 (10:00)

Военнослужащие ЮВО в Армении готовятся к конкурсу «Зеленая тропа»

Военнослужащие подразделений специального назначения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении готовятся к конкурсу «Зеленая тропа» Армейских международных игр 2022 года.

На высокогорном полигоне Камхуд военнослужащие отрабатывают действия разведгрупп при перемещении на большие расстояния, в том числе марш-бросок на 10 км, действия на наблюдательных постах, организацию засады и вывод разведгруппы в тыл противника.

Разведчики преодолевают водные преграды и специальную полосу препятствий, а также выполнят десантирование группы из вертолета различными способами.

Занятия включают боевую стрельбу из снайперской винтовки, пулемета, гранатомета, автомата и пистолета, метание ножей и пехотных лопат в ростовую мишень, гранат на меткость и дальность.

По итогам подготовительных занятий будут сформированы команды, которые будут соревноваться между собой. Первый этап соревнований среди команд военной базы ЮВО состоится в конце февраля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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