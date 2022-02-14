14.02.2022 (09:45)

В ЮВО на двусторонних РТУ применена тактика «вертикального охвата» условного противника

В двусторонних ротных тактических учениях (РТУ) с усиленными ротами из состава батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), задействованы более 30 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ.

В ходе учений применяется тактика «вертикального охвата», предполагающая переброску на вертолетах мотострелковых подразделений, чтобы сковать и лишить условного противника маневра для обеспечения последующих действий главной ударной группировки войск. Боевое сопровождение при этом обеспечивают ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор».

Кроме того, в ходе учения повышенное внимание уделяется отработке действий военнослужащих при перемещении на поле боя, маскировке и инженерному оборудованию позиций, преодолению минно-взрывных заграждений. На этапе активной фазе учений военнослужащие выполнят боевые стрельбы из вооружения танков, минометов, и стрелкового оружия. Для этих целей на местности оборудовали свыше 100 различных мишеней, имитирующих технику и пехоту условного противника.

РТУ проходят на общевойсковых полигонах в Волгоградской области, Ставрополье, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на военных базах в Южной Осетии и Абхазии.

На учениях задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Штурм-С», «Хризантема-С», различные артиллерийские установки и стрелковое оружие, а также боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, оснащённые противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и «Вихрь».

В каждом тактическом учении принимают участие около 400 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 80 единиц военной и специальной техники.

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