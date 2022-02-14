14.02.2022 (09:30)

Сапёры ЮВО в 2022 году уничтожили более 700 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

В 2022 году сапёры Южного военного округа (ЮВО) уничтожили более 700 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Среди опасных находок артиллерийские снаряды, патроны, авиационные бомбы, инженерные мины и другие взрывоопасные предметы.

Наиболее часто заявки поступали с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее саперы инженерного подразделения армейского корпуса ЮВО обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны при выполнении задач инженерного оборудования оборонительных укреплений морского побережья в ходе тактико-специального учения на западной окраине Крымского полуострова.

Ящик с ручными немецкими гранатами был извлечен из капонира, предназначенного для оборонительной позиции бронетехники. Саперы из состава тактической группы подразделения береговой обороны доставили опасную находку в район утилизации неразорвавшихся боеприпасов и уничтожили методом подрыва.

Подразделения разминирования ЮВО оснащены современными средствами поиска и обезвреживания боеприпасов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки взрывоопасных предметов, эффективными средствами защиты. Также в разминировании военнослужащим помогают собаки минно-розыскной службы.

Для разминирования военнослужащие применяют защитные костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», робототехнические комплексы «Уран-6», оснащенные несколькими видами тралов для работы с различными типами грунтов.

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