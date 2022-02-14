14.02.2022 (09:15)

Команда горного соединения ЮВО завоевала первое место в чемпионате округа по зимнему горному троеборью в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии на базе горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) завершился чемпионат ЮВО по горному троеборью (зимнему).

Победителем отборочного этапа конкурса стала команда из горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Карачаево-Черкесии. Второе место завоевало подразделение специального назначения, дислоцированное в Ростовской области. Третье место заняло подразделение специального назначения из Кабардино-Балкарии.

Военные спортсмены соревновались в номинациях «Лыжная гонка по пересеченной местности», «Гонка с преодолением препятствий» и впервые в ночное время «Гонка ночных дозоров».

Трассы этапов включали в себя участки горно-лесистой местности со снежным покровом, который необходимо было преодолеть с помощью ски-альпинистского снаряжения и в пешем порядке.

В состязаниях, которые прошли на высоте около 2 тыс. м, приняли участие 13 команд горных (высокогорных) подразделений ЮВО из республик Северного Кавказа и Закавказья, Крыма и Ростовской области. Каждая команда состояла из трёх военнослужащих.

Сильнейшие военнослужащие в составе сборной команды ЮВО представят округ на всеармейском этапе конкурса «Саянский марш» Армейских международных игр 2022 года с 29 по 31 марта.

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