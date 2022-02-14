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14.02.2022 (08:45)

Этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» завершились в Приамурье

На полигонах Восточного военного округа (ВВО), а также Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) завершились вторые этапы конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Соревнования проводятся в составе подразделений. Индивидуальная подготовка экипажей танков и боевых машин пехоты за предыдущие годы достигла уровня, который позволил проводить данные конкурсы в составе штатных взводов.

Военнослужащие показали довольно высокие результаты, что говорит о хорошем уровне подготовки команд. Гонки многотонных машин оценивались по времени одновременного заезда трех машин в составе подразделения. На время влияет скорость преодоления препятствий, точная стрельба и слаженность действий. За каждый промах или ошибку на маршруте экипажи отправлялись на штрафной круг, что прибавляло общее время команде.

Одним из элементов являлось выполнение учебно-боевых задач в тактической обстановке. Умение действовать в составе взводов в условном бою при поддержке артиллерии - проверка командиров и слаженности подразделений.

Танковые экипажи с отрабатывали стрельбу закрытых огневых позиций по координатам полученным с БЛА.

В ходе упражнения расчет беспилотника определяет координаты цели, по которым танкисты ведут огонь на большие дальности. Данная стрельба, как отметили  участники соревнований, является одним из самых сложных упражнений конкурса.

Экипажам команд-победителей выпадет часть представлять регион на третьем этапе соревнований.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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