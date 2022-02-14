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14.02.2022 (08:30)

Зачеты по вождению военного автотранспорта зимой сдадут военные водители ВВО

Военные водители  категорий «С», «Д», «Е» сдадут зачеты по управлению грузовыми автомашинами и автобусами на базе учебных центров  Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.

На сегодняшний день идут практические занятия по вождению военного автотранспорта в зимних  условиях с военнослужащими.

Водители осваивают преодоление мостов, маневрирование в ограниченном пространстве, начало движения на подъёме, заезд на  железнодорожную платформу.

В практических  занятиях принимают участие опытные инструкторы учебного центра, а также инспектора регионального отделения военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Для получения допуска на управление транспортным средством, ранее  военнослужащие сдали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.

Курсанты водители категории «С» завершат обучение в конце апреля, категории «Е» в марте текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Автомобили , ВАИ
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