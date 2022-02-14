14.02.2022 (08:15)

Расчеты беспилотников ВВО в Забайкалье провели тренировки с применением комплексов «Орлан-10» в горно-лесистой местности

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приняли участие в занятиях по тактико-специальной подготовке с применением комплексов «Орлан-10» в горно-лесистой местности.

Расчеты беспилотников выполнили учебно-тренировочные полеты на высоте до 2 тысяч метров. При этом специалисты совершенствовали навыки в решении задач по ведению воздушной разведки и обнаружению целей в условиях ограниченной видимости.

В течение всего полета на пункт управления поступал видеосигнал в режиме реального времени. Для обнаружения скрытого перемещения условного противника расчетами комплекса, в некоторых случаях применялась тепловизионная камера.

На вооружении подразделения беспилотной авиации также находятся комплексы БПЛА «Элерон-3».

В тренировках приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано до 10 единиц современной техники и вооружения.

Справочно: «Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности. В состав комплекса входят рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта БПЛА.

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