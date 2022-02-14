14.02.2022 (08:00)
В школе снайперов ВВО начался новый курс обучения
В школе снайпинга Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, стартовал новый курс обучения.
В ходе занятий военнослужащие освоят навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств, научатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания для точного определения расстояния до целей.
Основной упор в подготовке будет сделан на новые способы действий снайперов с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтах.
Помимо этого, военнослужащие отработают вопросы скрытного перемещения в населенных пунктах, оборудованию ложных позиций на незнакомом участке местности в полуразрушенных зданиях, организации длительных засад.
Кроме того, в завершении обучения курсанты - снайперы отработают стрельбу с использованием альпинистского снаряжения, из различных неудобных положений.
При обучении курсантов используются новейшие методики Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России».