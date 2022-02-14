14.02.2022 (08:00)

В школе снайперов ВВО начался новый курс обучения

В школе снайпинга Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, стартовал новый курс обучения.

В ходе занятий военнослужащие освоят навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств, научатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания для точного определения расстояния до целей.

Основной упор в подготовке будет сделан на новые способы действий снайперов с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтах.

Помимо этого, военнослужащие отработают вопросы скрытного перемещения в населенных пунктах, оборудованию ложных позиций на незнакомом участке местности в полуразрушенных зданиях, организации длительных засад.

Кроме того, в завершении обучения курсанты - снайперы отработают стрельбу с использованием альпинистского снаряжения, из различных неудобных положений.

При обучении курсантов используются новейшие методики Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России».

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