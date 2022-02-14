14.02.2022 (07:45)
В общевойсковом объединении ВВО в Приморье состоялась радиотренировка по проверке систем управления
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, в рамках проверки систем управления и взаимодействия воинских частей и соединений в зоне ответственности прошла радиотренировка.
В рамках практических занятий, специалисты соединения управления отработали комплекс задач по доставке и развертыванию подвижного пункта управления объединения в назначенный район.
В ходе тренировки применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.
В общей сложности, в радиотренировке приняло участие около 200 военнослужащих, были задействованы 15 единиц техники связи.
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