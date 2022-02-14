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14.02.2022 (04:40)

Новую технику используют строители БАМа Восточного военного округа в Амурской области

В Амурской области группировка войск Восточного военного округа (ВВО), выполняющая задачи по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), усилена новыми образцами военной техники. Они позволяют выполнять поставленную задачу в условиях сверхнизких температур.

Одним из таких образцов является унифицированный моторный подогреватель на базе автомобилей КамАЗ. Такие военные машины используются военнослужащими железнодорожных соединений при подготовке тяжелой гусеничной строительной техники к работам на более чем десяти точках строительства БАМа-2. Также данная техника применяется летчиками вертолетов Ми-8амтш округа для подогрева авиационных двигателей перед плановыми полетами. Они осуществляются в целях ежедневного контроля выполнения работ в карьерах и на железнодорожных насыпях, мониторинга состояния ледяной переправы через Зейское водохранилище, в случае возникновения экстренной ситуации, требующей оперативного реагирования ввиду слабо развитой транспортной логистики в районе стройки, а также для других нужд.

Второй образец, который введен в эксплуатацию в штабе строительства на станции Огорон - это перспективный новейший комплект групповой заправки вертолетов авиационным топливом. Предназначен он для приема, кратковременного хранения и фильтрации, а также дозаправки летательных аппаратов топливом, которые пополняют баки горючим после полетов. Комплект имеет возможность подачи в авиационное топливо ПВК жидкости и может эксплуатироваться при температуре от –50 до +50 градусов и атмосферной влажности воздуха до 98 %.

«Технологическое оборудование, а также средства заправки и контроля размещены в двух 20-тонных контейнерах, что позволяет в кратчайшие сроки организовать перемещение автомобильным транспортом на новую площадку подскока. Тактико-технические характеристики позволяют организовать дозаправку одновременно двух летательных аппаратов с производительностью до 700 литров в минуту», - пояснил заместитель начальника службы горючего ВВО подполковник Дмитрий Петров.

В работах по реконструкции БАМа привлечено свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц военной специальной техники.

Справочно. Противодокристаллизационная (ПВК) жидкость - это специальная присадка. При полете на большой высоте топливо охлаждается до очень низких температур (от −30°С до −45°С). В таких условиях вода, содержащаяся в топливе, кристаллизуется, частицы льда могут забить фильтры, и двигатель остановится. Присадки эффективно решают эту проблему.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , БАМ
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