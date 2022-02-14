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14.02.2022 (07:30)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье апробируют новые автоматы АК-12, выполняя боевые стрельбы в составе взводов

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют слаженность действий и индивидуальную выучку при выполнении боевых стрельб из новых автоматов Калашникова АК-12 в составе взводов. Стрельбы проходят на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае.

Мотострелки выполняют комплекс практических упражнений с использованием штатного стрелкового вооружения – автоматов Калашникова АК-12, пулеметов и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет упражнения по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 километра. Также военнослужащие проводят контрольные стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 на месте и в движении.

Занятия проводятся в рамках интенсивной подготовки военнослужащих и проходят как в дневное, так и в ночное время суток.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимает участие около полутысячи военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, задействовано до 50 единиц боевой техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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