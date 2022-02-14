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14.02.2022 (06:40)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье определят лучших водителей «Военного ралли»

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения участвуют в первом отборочном этапе профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей «Военное ралли».

Соревнования проводятся на серийно выпускаемой российской военной автомобильной технике - это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать возможности отечественной военной техники и мастерство водителей. Этот вид состязаний включен в программу международных Армейских игр – АрМИ-2022.

Военнослужащие преодолеют маршрут протяженностью свыше 50 километров по пересеченной местности с большим количеством естественных препятствий, крутыми подъемами и спусками.

Военным водителям в рамках конкурса также предстоит посоревноваться в индивидуальной гонке и гонке преследования. Победители  первенства представят объединение на окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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