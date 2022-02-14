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14.02.2022 (00:15)

Военнослужащие Тагильского соединения РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов

Стратегические ракетчики Тагильского ракетного соединения в Свердловской области отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

Для обнаружения диверсионных групп, ведения  инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты (БЛА). ДРГ были обнаружены  на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы.

В настоящее время в позиционных районах соединений проводятся мероприятия по усилению разведки и наращиванию охраны и маскировки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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