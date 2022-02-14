Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.02.2022 (00:00)

На киноэкранах выйдет художественный фильм про российских саперов

Российские саперы отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ стали киногероями нового художественного фильма под названием «Однажды в пустыне».

В центре сюжета фильма, основанного на реальных событиях, - саперы российского отряда разминирования, задача которых — спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации.

Во время съемочного процесса в качестве консультантов работали специалисты инженерных войск, выполнявшие служебно-боевые задачи в Сирийской Арабской Республике, и непосредственно принимавших участие в разминировании Пальмиры в составе инженерно-саперных подразделений.

Режиссёром киноленты стал Андрей Кравчук, снявший такие фильмы, как «Союз Спасения», «Викинг», «Адмирал» и другие.

Картина выходит в широкий прокат с 17 февраля, а премьера остросюжетной военной драмы «Однажды в пустыне» состоялась 8 февраля в главном зале столичного киноцентра «Октябрь». Первыми зрителями кинокартины стали военнослужащие инженерных войск Московского гарнизона.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военной академии стартовала зимняя Спартакиада
Отважный офицер и талантливый художник: в ЦДРА открылась художественная выставка «Товарищи по оружию»
В Центральном музее ВВС поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения
В период стоянки в Севастополе для экипажей кораблей Северного и Балтийского флотов организована культурная программа

Метки:
Сухопутные войска , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false