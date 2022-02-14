14.02.2022 (00:00)

На киноэкранах выйдет художественный фильм про российских саперов

Российские саперы отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ стали киногероями нового художественного фильма под названием «Однажды в пустыне».

В центре сюжета фильма, основанного на реальных событиях, - саперы российского отряда разминирования, задача которых — спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации.

Во время съемочного процесса в качестве консультантов работали специалисты инженерных войск, выполнявшие служебно-боевые задачи в Сирийской Арабской Республике, и непосредственно принимавших участие в разминировании Пальмиры в составе инженерно-саперных подразделений.

Режиссёром киноленты стал Андрей Кравчук, снявший такие фильмы, как «Союз Спасения», «Викинг», «Адмирал» и другие.

Картина выходит в широкий прокат с 17 февраля, а премьера остросюжетной военной драмы «Однажды в пустыне» состоялась 8 февраля в главном зале столичного киноцентра «Октябрь». Первыми зрителями кинокартины стали военнослужащие инженерных войск Московского гарнизона.

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