13.02.2022 (22:30)

В Военной академии стартовала зимняя Спартакиада

На базе учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялось торжественное открытие Спартакиады.

С напутственными словами и пожеланиями успешных стартов и победы сильнейшим выступили начальник Военной академии генерал-майор И.М. Емельянов и чемпион Олимпийских игр по конькобежному спорту А.В. Голубев.

Перед зрителями и спортсменами с музыкальным поздравлением выступил военный оркестр академии.

В соревнованиях принимали участие представители всех структурных подразделений Военной академии, а также курсанты и слушатели. Состязания проводились по индивидуальной спринту, лыжной эстафете, командной лыжной гонке на дистанции 2500 метров.

По итогам дня проведено награждение победителей медалями, грамотами и ценными подарками.

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