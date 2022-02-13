13.02.2022 (22:30)
В Военной академии стартовала зимняя Спартакиада
На базе учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялось торжественное открытие Спартакиады.
С напутственными словами и пожеланиями успешных стартов и победы сильнейшим выступили начальник Военной академии генерал-майор И.М. Емельянов и чемпион Олимпийских игр по конькобежному спорту А.В. Голубев.
Перед зрителями и спортсменами с музыкальным поздравлением выступил военный оркестр академии.
В соревнованиях принимали участие представители всех структурных подразделений Военной академии, а также курсанты и слушатели. Состязания проводились по индивидуальной спринту, лыжной эстафете, командной лыжной гонке на дистанции 2500 метров.
По итогам дня проведено награждение победителей медалями, грамотами и ценными подарками.