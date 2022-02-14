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14.02.2022 (05:00)

Экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России и ВВС Республики Беларусь отработали задачи совместного патрулирования государственной границы

Экипажи истребителей Су-30см Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства.

Полеты самолетов из состава дежурных сил осуществлялись как одиночно, так и парами в сложных метеорологических условиях.

В ходе полетов было отработано взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Республики Беларусь при выполнении задач боевого дежурства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные учения , Воздушно-космические силы (ВКС)
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