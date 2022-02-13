13.02.2022 (19:15)

В 2021 году десантниками из Тулы совместно с поисковыми отрядами найдено 68 останков красноармейцев в местах проведения Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года

Командованием Воздушно-десантных войск в 2021-2022 гг. совместно с общественными, ветеранскими и молодежными военно-патриотическими организациями продолжается проведение комплекса военно-патриотических мероприятий, посвященных 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года.

В соединениях и воинских частях, Рязанском гвардейском высшем военном командном училище ВДВ, подшефных довузовских учебных заведениях прошли «Уроки мужества» и «Вахты Памяти» на тему подвига десантников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

По маршруту лыжного перехода, проведенного в период с 27 января по 11 февраля текущего года, военнослужащие «крылатой гвардии». посещая населенные пункты проводили военно-патриотические акции, встречались с ветеранами, привлекали на мероприятия школьников и юнармейцев.

Только в 2021 году десантниками из Тулы совместно с поисковиками на границе Калужской и Смоленской областей были найдены останки 68 бойцов, погибших в ходе Вяземской воздушно-десантной операции. Благодаря кропотливой и трудоёмкой работе поисковиков шестерым из них были возвращены имена, а у одного из десантников были найдены родственники.

Вяземская воздушно-десантная операция, проведенная в январе-феврале 1942-го года, является одной из самых крупных проведённых в годы Великой Отечественной войны воздушно-десантных операций, в ходе которой в тыл противника был высажен 4-й воздушно-десантный корпус, 201-я воздушно-десантная бригада и 250-й воздушно-десантный полк - всего более 10 тысяч человек.

В период напряжённых кровопролитных боёв десантникам удалось оттянуть на себя и сковать в районе Вязьмы и Юхнова значительную часть сил четырёх немецких корпусов группы армий «Центр», ограничив возможности немецких частей под Москвой.

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