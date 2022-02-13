13.02.2022 (21:30)

В Калининградской области прошел День юного стрелка

День юного стрелка стал недавно главным событием в стрелково-спортивном комплексе Калининградского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

В традиционных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, посвященных Дню защитника Отечества, выявляли самых метких старшеклассники калининградских морского лицея и средней школы № 2, а также средней школы № 2 Светлогорска.

Участники турнира выполняли стрельбу по нормативу комплекса ГТО: из положения «сидя», дистанция 10 метров, три пробных и пять зачетных выстрелов. Юноши и девушки состязались в личном зачете.

Победителем соревнований стал Артур Ваккер из Светлогорска, результат которого 25 очков из 50 возможных. На одно очко меньше у лицеиста Егора Чабаненко и ещё одного светлогорца Кирилл Тарасенко, которые, соответственно, завоевали второе и третье места.

Лучшие стрелки отмечены медалями и грамотами ДОСААФ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице