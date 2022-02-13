13.02.2022 (16:45)

Отважный офицер и талантливый художник: в ЦДРА открылась художественная выставка «Товарищи по оружию»

В Центральном Доме Российской Армии состоялась церемония открытия художественной выставки «Товарищи по оружию», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Основу выставки составляют 45 графических работ человека удивительной судьбы, имеющего непосредственное отношение к памятной дате, ветерана боевых действий в «горячих точках», художника-иллюстратора, члена Союза художников России Рената Шафикова. О его боевом прошлом и страницах героической летописи воинов-интернационалистов свидетельствуют представленные в экспозиции архивные фотографии, предметы военных трофеев, военная форма и снаряжение.

Воспитанник детских домов Верхотурья и Краснотуринска Свердловской области, Ренат Шафиков стал не только отважным боевым офицером, ветераном спецназа Вооруженных сил России, награжденным орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», но и талантливым художником. Свою одаренность он почувствовал уже на войне в Афганистане, куда был направлен для прохождения военной службы после окончания Ташкентского высшего общевойскового командного училище имени В.И. Ленина. Тогда, в перерывах между боями, вооружившись набором цветных шариковых ручек, стал изображать на тетрадных листках сюжеты, главными героями которых были опаленные войной солдаты и офицеры. Так родилась уникальная галерея картин, увидевшая свет уже после того, как Шафиков уволился в запас.

В церемонии открытия художественной выставки приняли участие ветеран боевых действий генерал-майор Александр Чубаров, автор представленных работ – ветеран боевых действий, художник-иллюстратор, член Союза художников России Ренат Шафиков, а также учащиеся кадетских классов московских школ №2036 и №1508.

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