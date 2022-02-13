13.02.2022 (16:15)

Военнослужащие Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ посетили выставку, посвященную Сталинградской битве 1942-1943 гг.

Личный состав Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск посетил выставку, посвященную Сталинградской битве 1942-1943 гг, которую организовали для военнослужащих сотрудники библиотеки части.

На выставке представлены, как документальная литература об истории и героях Сталинградской битвы, так и художественная литература, рассказывающая о подвиге советских солдат и офицеров.

200 тяжелейших дней и ночей длилось противостояние, явившееся примером беспримерного мужества, героизма и стойкости советских бойцов, которые боролись за каждый дом, за каждый метр родной земли.

Сталинградская битва осталась в истории как одно из величайших сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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