13.02.2022 (21:00)
Расчеты управления БпЛА Йошкар-Олинского соединения РВСН провели первую тренировку при подготовке к конкурсу «Соколиная охота»
Ракетчики Республика Марий Эл в ходе подготовки к соревнованиям провели первую тренировку по полетам беспилотного летательного аппарата (БпЛА).
14 февраля в ракетном соединении стартует отборочный этап на конкурс на лучший расчет БпЛА, среди расчетов ракетного соединения в рамках Всеармейского конкурса «Соколиная охота».
В ходе отборочного этапа в соревновании примут участие расчеты из подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БпЛА «Элерон-3».
В ходе конкурса расчеты БпЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени.
Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса – на лучший расчет управления комплексом с БпЛА в масштабе Владимирского ракетного объединения.