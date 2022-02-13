13.02.2022 (21:00)

Расчеты управления БпЛА Йошкар-Олинского соединения РВСН провели первую тренировку при подготовке к конкурсу «Соколиная охота»

Ракетчики Республика Марий Эл в ходе подготовки к соревнованиям провели первую тренировку по полетам беспилотного летательного аппарата (БпЛА).

14 февраля в ракетном соединении стартует отборочный этап на конкурс на лучший расчет БпЛА, среди расчетов ракетного соединения в рамках Всеармейского конкурса «Соколиная охота».

В ходе отборочного этапа в соревновании примут участие расчеты из подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БпЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты БпЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса – на лучший расчет управления комплексом с БпЛА в масштабе Владимирского ракетного объединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице