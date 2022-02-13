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13.02.2022 (20:30)

Биатлонист ЦСКА Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром Олимпиады-2022

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды в биатлонной гонке преследования у мужчин. Спортсмен Центрального спортивного клуба Армии прапорщик Эдуард Латыпов завоевал бронзовую награду в гонке преследования.

Биатлонист ЦСКА прапорщик Эдуард Латыпов стал обладателем бронзовой награды в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

Лучшим в гонке преследования на Играх-2022 стал француз Кентен Фийон-Майе - 39 минут 07,5 секунды. Вторым на финише был норвежец Тарьей Бё - плюс 28,6

Латыпов уступил победителю 35,3 секунды.

Стоит отметить, что Эдуард Латыпов уходил со старта на 11-й позиции с отставанием от лидера в 1 минуту 14,4 секунды. Армейский спортсмен прекрасно провёл гонку, на трёх первых огневых рубежах смог отстрелять на ноль и активно вёл борьбу за награды. Один промах на четвёртой стрельбе заставил понервничать всех, но Лапытов смог дотерпеть и принести стране бронзовую награду.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Зимние Олимпийские игры 2022
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