13.02.2022 (20:00)
Курсанты Военной академии МТО посетили Музей оловянного солдатика в Санкт-Петербурге
Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения в рамках культурно-досуговых мероприятий посетили первый и единственный в России Музей оловянного солдатика, который открылся в Санкт-Петербурге в Суворовском музее. Вниманию военнослужащих была представлена большая и разнообразная коллекция оловянных фигурок.
В ходе визита, курсанты смогли отследить путь солдатика из древнего Египта до сегодняшнего дня, а также ознакомиться с процессом создания миниатюры от эскиза до готовой расписанной фигурки.
Стоит отметить, что курсанты военного вуза традиционно принимают участие в параде Победы в городе Москве, поэтому особый интерес у них вызвала уникальная реконструкция последнего парада Российской императорской гвардии в 1914 году на Марсовом поле.