Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.02.2022 (20:00)

Курсанты Военной академии МТО посетили Музей оловянного солдатика в Санкт-Петербурге

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения в рамках культурно-досуговых мероприятий посетили первый и единственный в России Музей оловянного солдатика, который открылся в Санкт-Петербурге  в Суворовском музее. Вниманию военнослужащих была представлена большая и разнообразная коллекция оловянных фигурок.

В ходе визита, курсанты смогли отследить путь  солдатика из древнего Египта до сегодняшнего дня, а также ознакомиться с процессом создания миниатюры от эскиза до готовой расписанной фигурки.

Стоит отметить, что  курсанты военного вуза традиционно принимают участие в параде Победы в городе Москве, поэтому особый интерес у них вызвала уникальная реконструкция последнего парада Российской императорской гвардии в 1914 году на Марсовом поле.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Омском филиале Военной академии МТО прошло празднование Дня российской науки
В Санкт-Петербурге военные психологи ознакомились с историей военной медицины
Военнослужащие ЮВО посетили «Музей войны в Афганистане» в Новочеркасске
Курсанты Военной академии ВКО проходят стажировку в соединениях и воинских частях 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН)

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false