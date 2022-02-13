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13.02.2022 (19:30)

В РВСН проводится месячник сплочения воинских коллективов

В Ракетных войсках стратегического назначения проводится месячник сплочения воинских коллективов.

Основные усилия в ходе проведения месячника направлены на психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих  к условиям военной службы, повышение роли и значения сержантского состава в укреплении правопорядка в подразделениях, обучение командиров подразделений различным методам и приемам работы с личным составом. В интересах укрепления внутриколлективных связей проводятся мероприятия боевой подготовки. Особое внимание командованием РВСН обращено на проведение мероприятий по сплочению воинских коллективов в ракетных полках при выполнении задач по несению боевого дежурства на полевых позициях.

В подготовительный период месячника командованием воинских частей РВСН в подразделениях обновлены уголки правовых знаний, осуществлена выдача военнослужащим по призыву комплекта индивидуальной информации, уточнены телефоны доверия, адреса электронной почты отдела по работе с личным составом РВСН.

В ходе основного периода месячника спланировано проведение ряда инструкторско-методических и практических занятий с командирами подразделений, правовых информирований личного состава.

Мероприятия месячника рассматриваются как осуществление комплекса мер воспитательной и разъяснительной работы среди военнослужащих по поддержанию в воинских коллективах правопорядка и воинской дисциплины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Месячник
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