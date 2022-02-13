13.02.2022 (19:30)
В РВСН проводится месячник сплочения воинских коллективов
В Ракетных войсках стратегического назначения проводится месячник сплочения воинских коллективов.
Основные усилия в ходе проведения месячника направлены на психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих к условиям военной службы, повышение роли и значения сержантского состава в укреплении правопорядка в подразделениях, обучение командиров подразделений различным методам и приемам работы с личным составом. В интересах укрепления внутриколлективных связей проводятся мероприятия боевой подготовки. Особое внимание командованием РВСН обращено на проведение мероприятий по сплочению воинских коллективов в ракетных полках при выполнении задач по несению боевого дежурства на полевых позициях.
В подготовительный период месячника командованием воинских частей РВСН в подразделениях обновлены уголки правовых знаний, осуществлена выдача военнослужащим по призыву комплекта индивидуальной информации, уточнены телефоны доверия, адреса электронной почты отдела по работе с личным составом РВСН.
В ходе основного периода месячника спланировано проведение ряда инструкторско-методических и практических занятий с командирами подразделений, правовых информирований личного состава.
Мероприятия месячника рассматриваются как осуществление комплекса мер воспитательной и разъяснительной работы среди военнослужащих по поддержанию в воинских коллективах правопорядка и воинской дисциплины.