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13.02.2022 (19:00)

Мотострелки ЦВО провели соревнования по лыжным гонкам в Оренбургской области

Военнослужащие мотострелкового соединения 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Оренбургской области, провели соревнования по лыжным гонкам.

Военнослужащие посоревновались в трех дисциплинах: лыжной гонке на 3 и 5 км, а также в эстафете. В забегах приняли участие более 70 военнослужащих, представляющих свои подразделения.

Победители представят мотострелковое соединение на турнире по лыжным гонкам среди соединений и воинских частей 2 общевойсковой армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Соревнования
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