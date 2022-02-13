13.02.2022 (18:30)

Армейский лыжник Алексей Червоткин стал олимпийским чемпионом в составе команды в эстафете

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды у лыжников в эстафете 4х10 км. Лыжник Центрального спортивного клуба Армии старший лейтенант Алексей Червоткин в составе команды ОКР завоевал звание олимпийского чемпиона.

Команда ОКР в составе старшего лейтенанта Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова стали олимпийскими чемпионами в лыжной эстафете на Играх-2022. Команда преодолела дистанцию 4х10 км за 1 час 54 минуты и 7 секунды.

Второй результат показали спортсмены сборной Норвегии - плюс 1 минута 07,2 секунды.

Замкнули тройку лучших лыжники Франции - плюс 1.16,4 секунды.

Важно отметить, что армейский лыжник, выступающий на первом этапе, создал для команды хорошее преимущество. Свой этап спортсмен ЦСКА заканчивал с гандикапом в 23 секунды. На втором этапе Большунов только увеличил отрыв от соперников. На третий этап Спицов уходил с преимуществом в 59 секунд. Уверенно провёл свой этап и сохранил отрыв от соперников в более чем 50 секунд. Финишировать в этой эстафете было доверено Устюгову. Который так же блестяще провёл гонку, в гордом одиночестве с огромным отрывом с флагом пересёк финишный створ.

Червоткин и Большунов бежали гонку классическим стилем, Спицов и Устюгов — коньковым.

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