13.02.2022 (18:00)

В Москве встретили армейских призеров Олимпиады-2022

В столичном аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча спортсменов ЦСКА – бронзовых призеров Олимпийских игр в Пекине – саночницу Татьяну Иванову и фристайлистку Анастасию Смирнову.

В Москву из китайского Пекина вернулись первые российские спортсмены, завершившие свои выступления на Олимпийских играх. В их числе спортсмены Центрального спортивного клуба Армии - бронзовый призёр Олимпиады-2022 в женских одноместных санях Татьяна Иванова и бронзовый призёр Игр в Пекине в могуле Анастасия Смирнова.

Также среди прибывших серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовый призер Игр сноубордист Виктор Уайлд.

Также в Москву вернулись армейская биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в Играх из-за положительного теста на коронавирус. Прибыли в Москву саночники спортсмены ЦСКА Виктория Демченко, Владислав Антонов, Александр Денисьев, Семен Павличенко, Роман Репилов, сноубордисты армейцы - Милена Быкова, София Надыршина, Наталья Соболева, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, а также фигурист ЦСКА Евгений Семененко.

В аэропорту армейских спортсменов под звуки военного оркестра встретили родственники и друзья, почти сотня болельщиков и воспитанников спортивных школ ЦСКА, а также представители многочисленных СМИ.

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