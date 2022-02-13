13.02.2022 (17:30)

Начальник ЦСКА провел рабочие встречи по подготовке к III Всемирным курсантским играм

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург начальник ЦСКА полковник Артем Громов провел ряд встреч по организации III Всемирных курсантских игр в Санкт-Петербурге с начальником Военного института физической культуры генерал-майором Олегом Боцманом, руководителями образовательных организаций Министерства обороны, заместителем начальника кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» (по учебной работе) Эллой Бойко.

В ходе встречи с заместителем начальника пансиона воспитанниц МО РФ обсудили вопросы организации III Всемирных курсантских игр в части церемонии закрытия игр и участия воспитанниц в культурной программе игр с номерами художественной самодеятельности и церемонии награждения. Также обсуждались вопросы совместных мастер-классов в пансионе с олимпийскими чемпионами и тренировочных сборов спортивных команд пансиона на объектах ЦСКА.

Позднее состоялось совещание в Военном институте физической культуры под руководством генерал-майора Олега Боцмана с начальниками кафедр практических дисциплин и служб института. В ходе совещания обсудили вопросы по организации встречи и аккредитации иностранных команд, организации пресс-центра, обеспечения спортивных площадок для Игр и организации судейства на соревнованиях.

Решением Совета директоров CISM от 22 февраля 2018 г. Российская Федерация получила право проведения Всемирных кадетских игр 2020 года, которые получили официальное название «III Всемирные кадетские игры 2020 года в г. Санкт-Петербурге». Позже соревнования были перенесены на 2022 год.

Основной площадкой этих Игр станет Военный институт физической культуры. Также соревнования будут проходить на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии, расположенных в городе Санкт-Петербург.

В программу Всемирных кадетских игр соревнования по семи видам спорта: международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону (кроссовые дисциплины).

Справочно:

I Всемирные кадетские игры были проведены в 2010 году в г. Анкара (Турция).

В соревнованиях приняли участие курсанты военных заведений из 22 стран мира.

II Всемирные кадетские игры состоялись в Республике Эквадор (г.г. Кито и Салинас) в сентябре 2014 года. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов, представлявшие сборные команды Вооруженных Сил 24 государств, входящих в CISM.

Итогом II Всемирных кадетских игр стало триумфальная победа сборной команды Российской Федерации, завоевавшей 40 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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