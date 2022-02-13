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13.02.2022 (16:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара выиграл Первенство России и отобрался на европейское Первенство по стрельбе из лука

В Орле определились победители и призеры Первенства России по стрельбе из лука. Соревнования завершили череду Всероссийских турниров, традиционно проходящих в Орле в начале года. В меткости и выдержке состязались более 400 спортсменов из 44 регионов страны.

В индивидуальных соревнованиях среди юношей до 21 года «золото» Первенства завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара  Сергей Цыренов из Улан-Удэ. В финале бурятский лучник со счетом 6:4 победил Мухибулло Махмудова из Москвы. На протяжении всего турнира Сергей Цыренов неизменно показывал точную стрельбу. Пройдя квалификационный раунд с третьим результатом, в соревновательной части он был точнее спортсменов из Якутии (6:0), Красноярского края (7:3), Москвы (7:1) и Свердловской области (6:2).

Также Сергей Цыренов стал обладателем серебряной медали в составе сборной команды Республики Бурятия.

По итогам зимних стартов армеец прошел конкурентныи? отбор и в скором времени сразится с сильнейшими лучниками Европы. Армеец отобрался для участия в Первенстве Европы, которое пройдет в Словении с 13 по 20 февраля.

Еще один военнослужащий спортивной роты ЦСКА, г. Самара  Буянто Осоров в составе сборной команды Забайкальского края стал бронзовым призёром Первенства в дисциплине «классический лук».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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