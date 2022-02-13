13.02.2022 (16:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по биатлону

В Рыбинске завершились Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок до 21 года. Более 100 перспективных биатлонистов России боролись за призовые места и возможность представлять Россию на международных стартах.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Станислав Буранов стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по биатлону в смешанной эстафете. Партнером по гонке выступила Аделина Неклюдова. Спортсмены представляли вторую команду Республики Удмуртия и финишировали с результатом 47 минут 03,0 секунды. На шаг впереди оказались также представители Республики Удмуртия – Алина Зеленина и Евгений Емерхонов с итоговым временем 46 минут 55,5 секунды. Ксения Шнейдер и Илья Анисимов из Тюмени стали победителями смешанной эстафеты с результатом 46 минут 24,4 секунды.

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