13.02.2022 (14:30)
Команда Восточного военного округа - победитель чемпионата ВС РФ по лыжным гонкам
На базе спортивного комплекса (пос. Токсово) филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) состоялось торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.
В заключительный день соревнований спортсмены состязались в мужской эстафете 4х5 км.
Победу одержала команда Восточного военного округа в составе Андрея Филиппова, Ярослава Котлярчука, Александра Потапова, Николая Полевого. Победители показали результат - 52 минуты 10 секунд.
«Серебро» завоевала команда Западного военного округа (Никита Сингопин, Владимир Басков, Евгений Кудрявцев, Андрей Краснов), финишировав с результатом 52 минуты 45,9 секунд.
Третье место заняла команда Северного флота (Анатолий Зубов, Иван Рагуев, Алексей Пантюхин, Григорий Десятник) - 58 минут 2,7 секунды.
Победителем чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам стала команда Восточного военного округа.
Второе место заняла команда Западного военного округа. Третье место заняла команда Северного флота.