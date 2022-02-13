13.02.2022 (14:30)

Команда Восточного военного округа - победитель чемпионата ВС РФ по лыжным гонкам

На базе спортивного комплекса (пос. Токсово) филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) состоялось торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.

В заключительный день соревнований спортсмены состязались в мужской эстафете 4х5 км.

Победу одержала команда Восточного военного округа в составе Андрея Филиппова, Ярослава Котлярчука, Александра Потапова, Николая Полевого. Победители показали результат - 52 минуты 10 секунд.

«Серебро» завоевала команда Западного военного округа (Никита Сингопин, Владимир Басков, Евгений Кудрявцев, Андрей Краснов), финишировав с результатом 52 минуты 45,9 секунд.

Третье место заняла команда Северного флота (Анатолий Зубов, Иван Рагуев, Алексей Пантюхин, Григорий Десятник) - 58 минут 2,7 секунды.

Победителем чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам стала команда Восточного военного округа.

Второе место заняла команда Западного военного округа. Третье место заняла команда Северного флота.

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