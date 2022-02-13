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13.02.2022 (14:30)

Команда Восточного военного округа - победитель чемпионата ВС РФ по лыжным гонкам

На базе спортивного комплекса (пос. Токсово) филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) состоялось торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.

В заключительный день соревнований спортсмены состязались в мужской эстафете 4х5 км.

Победу одержала команда Восточного военного округа в составе Андрея Филиппова, Ярослава Котлярчука, Александра Потапова, Николая Полевого. Победители показали результат - 52 минуты 10 секунд.

«Серебро» завоевала команда Западного военного округа (Никита Сингопин, Владимир Басков, Евгений Кудрявцев, Андрей Краснов), финишировав с результатом 52 минуты 45,9 секунд.

Третье место заняла команда Северного флота (Анатолий Зубов, Иван Рагуев, Алексей Пантюхин, Григорий Десятник) - 58 минут 2,7 секунды.

Победителем чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам стала команда Восточного военного округа.

Второе место заняла команда Западного военного округа. Третье место заняла команда Северного флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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