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13.02.2022 (15:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.

В рамках культурного развития и патриотического воспитания военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели урок мужества «Мой долг – моя Родина» посвящённый годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Одна из главных задач подобный мероприятий – это ознакомление ребят с фрагментами истории России, в частности, с событиями связанные с Афганской войной.

В рамках мероприятий, посвященных 33-ей годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, в ОГРВ ПРРМ состоится митинг, а также экскурсия в музей Боевой Славы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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