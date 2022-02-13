13.02.2022 (15:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.
В рамках культурного развития и патриотического воспитания военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели урок мужества «Мой долг – моя Родина» посвящённый годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.
Одна из главных задач подобный мероприятий – это ознакомление ребят с фрагментами истории России, в частности, с событиями связанные с Афганской войной.
В рамках мероприятий, посвященных 33-ей годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, в ОГРВ ПРРМ состоится митинг, а также экскурсия в музей Боевой Славы.
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